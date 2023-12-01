Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як українські зенітники збили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 18 ворожих ударних дронів типу Shahed-136 на півдні. Відповідне відео опублікував у соцмережах

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Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 грудня.

Він подякував українським військовим за знищені цілі.

"Вкотре дякую усім захисникам неба за знищені цієї ночі "шахеди", – зазначив Олещук.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ особливо відзначив воїнів 208 зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" та показав на відео бойову роботу українських військових.

На кадрах видно надзвичайну бойову роботу херсонських зенітників.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

Станом на ранок 1 грудня Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів, знищили 13 танків та 83 одиниці техніки загарбників за добу.

У Кропивницькому в ніч проти 1 грудня лунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами.

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