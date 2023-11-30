Генштаб: Росія наступала на шістьох напрямках, ЗСУ відбили 21 атаку на Бахмутському напрямку – мапа

Російські окупанти наступають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російські окупанти наступають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Протягом доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення. Про це йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські військові відбили сім атак.

Мапа: Deepstate

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де ЗСУ відбили чотири атаки.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 15 атак.

Мапа: Deepstate

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили дев'ять атак.

Мапа: Deepstate

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також ЗСУ відбили три атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Мапа: Deepstate

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області.

Мапа: Deepstate

За даними Генштабу, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Ракетники уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

Станом на ранок 30 листопада, українські захисники ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин і 13 танків РФ за день.

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