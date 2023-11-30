Генштаб: Росія наступала на шістьох напрямках, ЗСУ відбили 21 атаку на Бахмутському напрямку – мапа
Російські окупанти наступають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Протягом доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення. Про це йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські військові відбили сім атак.
На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де ЗСУ відбили чотири атаки.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 15 атак.
На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили дев'ять атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.
На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також ЗСУ відбили три атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області.
За даними Генштабу, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.
Ракетники уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби ворога.
- 27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.
- Станом на ранок 30 листопада, українські захисники ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин і 13 танків РФ за день.
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