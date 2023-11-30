Россия наступала на шести направлениях, ВСУ отбили 21 атаку на Бахмутском направлении
ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские оккупанты наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. В течение суток на фронте произошло 73 боевых столкновения. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении враг при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские военные отбили семь атак.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где ВСУ отбили четыре атаки.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 15 атак.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили девять атак.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

В Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области. Также ВСУ отбили три атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

По данным Генштаба, Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетники поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу противника.

  • 27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
  • Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.
  • По состоянию на утро 30 ноября украинский защитники ликвидировали 1180 российских оккупантов, уничтожили 28 боевых бронемашин и 13 танков РФ за день.

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