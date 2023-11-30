Россия наступала на шести направлениях, ВСУ отбили 21 атаку на Бахмутском направлении

Российские оккупанты наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские оккупанты наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. В течение суток на фронте произошло 73 боевых столкновения. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении враг при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские военные отбили семь атак.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где ВСУ отбили четыре атаки.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 15 атак.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили девять атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

В Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области. Также ВСУ отбили три атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области.

Карта: Deepstate

По данным Генштаба, Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетники поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу противника.

27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.

По состоянию на утро 30 ноября украинский защитники ликвидировали 1180 российских оккупантов, уничтожили 28 боевых бронемашин и 13 танков РФ за день.

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