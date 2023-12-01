Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как украинские зенитчики сбили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 18 вражеских ударных дронов типа Shahed-136 на юге. Соответствующее видео опубликовал в соцсетях

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 декабря.

Он поблагодарил украинских военных за уничтоженные цели.

"В который раз спасибо всем защитникам неба за уничтоженные этой ночью "шахеды", – отметил Олещук.

Читайте также: Россия наступала на шести направлениях, ВСУ отразили 21 атаку на Бахмутском направлении

Командующий Воздушными силами ВСУ особо отметил воинов 208 зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" и показал на видео боевую работу украинских военных.

На кадрах видна поразительная боевая работа херсонских зенитчиков.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

По состоянию на утро 1 декабря Силы обороны ликвидировали 1280 российских оккупантов, уничтожили 13 танков и 83 единицы техники захватчиков за сутки.

В Кропивницком в ночь на 1 декабря раздавались взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами.

Читайте также: Зеленский заявил, что война находится в новой фазе с приближением зимы