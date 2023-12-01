За останній день осені армія Росії втратила 1280 людей, 13 танків та 83 одиниці техніки

З початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували 330 040 російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів, знищили 13 танків та 83 одиниці техніки загарбників за добу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на ранок 1 грудня орієнтовно склали:

– особового складу – близько 330 040 (+1280) осіб;

– танків – 5564 (+13);

– бойових броньованих машин – 10372 (+32);

– артилерійських систем – 7931 (+22);

– РСЗВ – 912 (+2);

– засобів ППО – 602 (+2);

– літаків – 323;

– гелікоптерів – 324;

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22);

– крилатих ракет – 1567;

– кораблів/катерів – 22;

– підводних човнів – 1;

– автомобільної техніки й автоцистерн – 10 399 (+38);

– спеціальної техніки – 1137 (+13).

Фото: Генштаб ЗСУ

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

На лівому березі Херсонської області Росія концентрує резерви – речник УДА.

21 листопада у ГУР повідомили, що формування ЗСУ плацдармів на лівобережжі Херсонської області стало для росіян несподіванкою та спровокувало панічні настрої серед окупантів.

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