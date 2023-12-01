За останній день осені армія Росії втратила 1280 людей, 13 танків та 83 одиниці техніки
Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів, знищили 13 танків та 83 одиниці техніки загарбників за добу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на ранок 1 грудня орієнтовно склали:
– особового складу – близько 330 040 (+1280) осіб;
– танків – 5564 (+13);
– бойових броньованих машин – 10372 (+32);
– артилерійських систем – 7931 (+22);
– РСЗВ – 912 (+2);
– засобів ППО – 602 (+2);
– літаків – 323;
– гелікоптерів – 324;
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22);
– крилатих ракет – 1567;
– кораблів/катерів – 22;
– підводних човнів – 1;
– автомобільної техніки й автоцистерн – 10 399 (+38);
– спеціальної техніки – 1137 (+13).
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