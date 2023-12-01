В первый день зимы армия России потеряла 1280 человек, 13 танков и 83 единиц техники

С начала полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали 330 040 российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 1280 российских оккупантов, уничтожили 13 танков и 83 единицы техники захватчиков за сутки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери россиян к утру 1 декабря ориентировочно составили:

- личного состава – около 330 040 (+1280) человек;

- танков ‒ 5564 (+13);

- боевых бронированных машин – 10372 (+32);

- артиллерийских систем – 7931 (+22);

- РСЗО – 912 (+2);

- средств ПВО – 602 (+2);

- самолетов – 323;

- вертолетов – 324;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5976 (+22);

- крылатых ракет – 1567;

- кораблей/катеров ‒ 22;

- подводных лодок – 1;

- автомобильной техники и автоцистерн – 10399 (+38);

- специальной техники – 1137 (+13).

Фото: Генштаб ВСУ

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

На левом берегу Херсонской области Россия концентрирует резервы – спикер УДА.

21 ноября в ГУР сообщили, что формирование ВСУ плацдармов на левобережье Херсонской области стало для россиян неожиданностью и спровоцировало панические настроения среди оккупантов.

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