В первый день зимы армия России потеряла 1280 человек, 13 танков и 83 единиц техники
Силы обороны ликвидировали 1280 российских оккупантов, уничтожили 13 танков и 83 единицы техники захватчиков за сутки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян к утру 1 декабря ориентировочно составили:
- личного состава – около 330 040 (+1280) человек;
- танков ‒ 5564 (+13);
- боевых бронированных машин – 10372 (+32);
- артиллерийских систем – 7931 (+22);
- РСЗО – 912 (+2);
- средств ПВО – 602 (+2);
- самолетов – 323;
- вертолетов – 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5976 (+22);
- крылатых ракет – 1567;
- кораблей/катеров ‒ 22;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 10399 (+38);
- специальной техники – 1137 (+13).
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- На левом берегу Херсонской области Россия концентрирует резервы – спикер УДА.
- 21 ноября в ГУР сообщили, что формирование ВСУ плацдармов на левобережье Херсонской области стало для россиян неожиданностью и спровоцировало панические настроения среди оккупантов.
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