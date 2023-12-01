Зеленський заявив, що війна перебуває в новій фазі з наближенням зими

Президент Зеленський заявив, що зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не дав бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією перебуває на новому етапі: очікується, що зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не дав бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил. Про це він сказав у інтерв'ю для агентства The Associated Press.

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Однак, попри невдачі, Зеленський наголосив, що Україна не здасться.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому – це нова фаза війни", – сказав він.

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На запитання, чи задоволений він результатами контрнаступу, він дав складну відповідь, зазначивши, що Україна не відступає — і він задоволений, однак його не влаштовує те, що країна втрачає багато військових та досі не отримала всієї бажаної зброї.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою [найкращою] армією у світі, я задоволений. Але ми втрачаємо людей, я незадоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але і не можу сильно скаржитися", – наголосив Зеленський.

24 листопада 2023 року стало відомо, що в Україні вивчатимуть проблемні питання та контролюватимуть будівництво фортифікацій на фронті.

Генштаб повідомив, що РФ наступає на шести напрямках, тривають жорстокі бої за Авдіївку та Роботине.

Головком ЗСУ Залужний обговорив перебіг війни з головою Комітету начальників штабів США Брауном.

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко вважає, що Збройним Силам України варто ставати у стратегічну оборону.

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