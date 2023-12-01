Зеленський заявив, що війна перебуває в новій фазі з наближенням зими
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією перебуває на новому етапі: очікується, що зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не дав бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил. Про це він сказав у інтерв'ю для агентства The Associated Press.
Однак, попри невдачі, Зеленський наголосив, що Україна не здасться.
"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому – це нова фаза війни", – сказав він.
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На запитання, чи задоволений він результатами контрнаступу, він дав складну відповідь, зазначивши, що Україна не відступає — і він задоволений, однак його не влаштовує те, що країна втрачає багато військових та досі не отримала всієї бажаної зброї.
"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою [найкращою] армією у світі, я задоволений. Але ми втрачаємо людей, я незадоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але і не можу сильно скаржитися", – наголосив Зеленський.
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