Зеленский заявил, что война находится в новой фазе с приближением зимы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что война с Россией находится на новом этапе: ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не давшего желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных сил. Об этом он сказал в интервью агентству The Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Однако, несмотря на неудачи, Зеленский подчеркнул, что Украина не сдастся.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом – это новая фаза войны", – сказал он.

Читайте также: Зеленский: Нужно усиливать защитные линии. Ищем финансирование

На вопрос, доволен ли он результатами контрнаступления, он дал сложный ответ, отметив, что Украина не отступает — и он доволен, однако его не устраивает, что страна теряет много военных и до сих пор не получила всего желаемого оружия.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй [лучшей] армией в мире, я доволен. Но мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу сильно жаловаться", – подчеркнул Зеленский.

24 ноября 2023 года стало известно, что в Украине будут изучать проблемные вопросы и контролировать строительство фортификаций на фронте.

Генштаб сообщил, что РФ наступает на шести направлениях, идут жестокие бои за Авдеевку и Работино.

Главком ВСУ Залужный обсудил ход войны с главой Комитета начальников штабов США Брауном.

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко считает, что Вооруженным Силам Украины следует становиться в стратегическую оборону.

Читайте также: Зеленский поговорил с Шольцем и Сунаком: попросил усиления ПВО