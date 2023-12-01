Україна має стати у стратегічну оборону з фортифікаціями та контрударами. Так вважає генерал Муженко

Вiктор Муженко (Фото: ОП)

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко вважає, що Збройним Силам України варто ставати у стратегічну оборону. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна.

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За його словами, Україна має переходити до стратегічно активної оборони, яка передбачатиме контрудари.

"А за умови успіху на окремих напрямках – контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не лише кількісний, а й якісний. А якісний резерв – це наявність військових організмів: бригада, корпус тощо. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом та здатних вирішити питання", – сказав Муженко.

Він зазначив, що на фронті варто почати вибудовувати глибоко ешелоновану оборону, яка буде обладнана у фортифікаційному плані.

"Відповідні рубежі, позиції тощо. І чомусь ми тільки зараз про це заговорили", – заявив генерал.

24 листопада стало відомо, що в Україні вивчатимуть проблемні питання та контролюватимуть будівництво фортифікацій на фронті.

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