Украина должна стать в стратегическую оборону с контрударами. Так считает генерал Муженко

Виктор Муженко (Фото: ОП)

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко считает, что Вооруженным Силам Украины стоит становиться в стратегическую оборону. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

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По его словам, Украина должна переходить к стратегически активной обороне, которая будет предусматривать контрудары.

"А при условии успеха на отдельных направлениях – контратак на уровне соответствующих подразделений. Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв – это наличие военных организмов: бригада, корпус и т.д. Подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом и способных решить вопрос", — сказал Муженко.

Он отметил, что на фронте стоит начать выстраивать глубоко эшелонированную оборону, которая будет оборудована в фортификационном плане.