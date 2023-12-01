Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.
В районе Кременной украинские воины отбили шесть атак вблизи Серебрянского лесничества и Торского.
Под Бахмутом враг провалил 24 штурма в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации и несут большие потери, Силы обороны отбили 20 атак в районах Степового, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского.
Также безуспешными были 10 атак россиян в районах Марьинки и Новомихайловки.
- 27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.
- По состоянию на утро 30 ноября украинский защитники ликвидировали1180 российских оккупантов, уничтожили 28 боевых бронемашин и 13 танков РФ за день.
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