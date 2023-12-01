Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки. 

Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта

В районе Кременной украинские воины отбили шесть атак вблизи Серебрянского лесничества и Торского.

Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта

Под Бахмутом враг провалил 24 штурма в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге. 

Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации и несут большие потери, Силы обороны отбили 20 атак в районах Степового, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского.

Также безуспешными были 10 атак россиян в районах Марьинки и Новомихайловки. 

Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта
В Запорожской области было отбито 11 атак в районе Работино и четыре атаки около Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта
На левом берегу Днепра в Херсонской области морская пехота удерживает плацдармы, артиллерия ведет контрбатарейную борьбу и уничтожает тылы захватчиков. 
Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также один — по зенитно-ракетному комплексу. 
Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточения противника, шесть ЗРК, два склада боеприпасов, радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы. 
  • 27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
  • Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.
  • По состоянию на утро 30 ноября украинский защитники ликвидировали1180 российских оккупантов, уничтожили 28 боевых бронемашин и 13 танков РФ за день.

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