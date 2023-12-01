Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, жестокие бои за Авдеевку и Работино — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Вербового

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

В районе Кременной украинские воины отбили шесть атак вблизи Серебрянского лесничества и Торского.

Под Бахмутом враг провалил 24 штурма в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации и несут большие потери, Силы обороны отбили 20 атак в районах Степового, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского.

Также безуспешными были 10 атак россиян в районах Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области было отбито 11 атак в районе Работино и четыре атаки около Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.