Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Вербового

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 82 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

У районі Кремінної українські воїни відбили шість атак поблизу Серебрянського лісництва та Торського.

Під Бахмутом ворог провалив 24 штурми в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримки авіації та зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 20 атак у районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного та Первомайського.

Також безуспішними були 10 атак росіян у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області було відбито 11 атак у районі Роботиного та чотири атаки біля Вербового. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині морська піхота утримує плацдарми, артилерія веде контрбатарейну боротьбу та знищує тили загарбників.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один — по зенітно-ракетному комплексу.

Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження противника, шість ЗРК, два склади боєприпасів, станцію радіолокації та дві станції радіоелектронної боротьби.

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

Станом на ранок 30 листопада українські захисники ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин та 13 танків РФ за день.

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