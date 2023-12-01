Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 82 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.
У районі Кремінної українські воїни відбили шість атак поблизу Серебрянського лісництва та Торського.
Під Бахмутом ворог провалив 24 штурми в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримки авіації та зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 20 атак у районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного та Первомайського.
Також безуспішними були 10 атак росіян у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.
- 27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.
- Спікер Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.
- Станом на ранок 30 листопада українські захисники ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин та 13 танків РФ за день.
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