Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 82 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта

У районі Кремінної українські воїни відбили шість атак поблизу Серебрянського лісництва та Торського.

Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта

Під Бахмутом ворог провалив 24 штурми в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримки авіації та зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 20 атак у районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного та Первомайського.

Також безуспішними були 10 атак росіян у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта
У Запорізькій області було відбито 11 атак у районі Роботиного та чотири атаки біля Вербового. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта
На лівому березі Дніпра на Херсонщині морська піхота утримує плацдарми, артилерія веде контрбатарейну боротьбу та знищує тили загарбників.
Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, жорстокі бої за Авдіївку та Роботине — карта
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один — по зенітно-ракетному комплексу.
Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження противника, шість ЗРК, два склади боєприпасів, станцію радіолокації та дві станції радіоелектронної боротьби.
  • 27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.
  • Спікер Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.
  • Станом на ранок 30 листопада українські захисники ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 28 бойових бронемашин та 13 танків РФ за день.

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