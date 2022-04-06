Армия России разбомбила нефтебазу и попала по заводу в Днепропетровской области – ОВА
06.04.2022, 07:37
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)
Ночью российская армия с воздуха атаковала завод и нефтебазу в Днепропетровской области. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, в результате ночного воздушного удара РФ нефтебаза с горючим была уничтожена. На заводе до сих пор продолжается сильный пожар – горит топливо, работают спасатели.
Информация о пострадавших выясняется.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии