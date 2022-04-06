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Армия России разбомбила нефтебазу и попала по заводу в Днепропетровской области – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 07:37
Армия России разбомбила нефтебазу и попала по заводу в Днепропетровской области – ОВА - Фото
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)

Ночью российская армия с воздуха атаковала завод и нефтебазу в Днепропетровской области. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, в результате ночного воздушного удара РФ нефтебаза с горючим была уничтожена. На заводе до сих пор продолжается сильный пожар – горит топливо, работают спасатели.

Информация о пострадавших выясняется.

Марк Сировой
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