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Авария на водопроводе. В Киеве затруднено движение по бульвару Николая Михновского

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 17:17
Авария на водопроводе. В Киеве затруднено движение по бульвару Николая Михновского - Фото
Бульвар Николая Михновского (Фото из открытых источников)

В Киеве из-за аварии на водопроводной сети затруднено движение по бульвару Николая Михновского (Дружбы народов). Об этом сообщили в городской государственной администрации.

На улице Кургановская, 3 произошла утечка воды на проезжую часть. В связи с этим ограничено движение по одной полосе улицы Кургановской.

Сотрудники Киевводоканала будут проводить ремонтные работы, предусматривающие разрытие тротуара.

Повреждения будут пытаться устранить как можно скорее.

Читайте также: В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы народов

Мілана Головань
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