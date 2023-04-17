Авария на водопроводе. В Киеве затруднено движение по бульвару Николая Михновского

В Киеве из-за аварии на водопроводной сети затруднено движение по бульвару Николая Михновского (Дружбы народов). Об этом сообщили в городской государственной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На улице Кургановская, 3 произошла утечка воды на проезжую часть. В связи с этим ограничено движение по одной полосе улицы Кургановской.

Сотрудники Киевводоканала будут проводить ремонтные работы, предусматривающие разрытие тротуара.

Повреждения будут пытаться устранить как можно скорее.

10 апреля 2023 года на этом участке произошел прорыв теплотрассы, движение автотранспорта было затруднено.

Читайте также: В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы народов

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.