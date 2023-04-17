Авария на водопроводе. В Киеве затруднено движение по бульвару Николая Михновского
17.04.2023, 17:17
Бульвар Николая Михновского (Фото из открытых источников)
В Киеве из-за аварии на водопроводной сети затруднено движение по бульвару Николая Михновского (Дружбы народов). Об этом сообщили в городской государственной администрации.
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На улице Кургановская, 3 произошла утечка воды на проезжую часть. В связи с этим ограничено движение по одной полосе улицы Кургановской.
Сотрудники Киевводоканала будут проводить ремонтные работы, предусматривающие разрытие тротуара.
Повреждения будут пытаться устранить как можно скорее.
- 10 апреля 2023 года на этом участке произошел прорыв теплотрассы, движение автотранспорта было затруднено.
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