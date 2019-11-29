Авария танкера в Одессе. Delfi мог быть причастен к контрабанде

Танкер Delfi, который сел на мель вблизи пляжа в Одессе, мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По информации Госпогранслужбы, ими были установлены схемы по незаконному перемещению нефтепродуктов с судов, которые длительное время находились в зоне ожидания, вне морской экономической зоны Украины. К таким судам относился и танкер Delfi под молдавским флагом, который долгое время находился в зоне ожидания.
В пресс-службе уточнили, что обзор Delfi проводился 16 ноября за шесть миль от берега в территориальном море Украины, во время которого не было обнаружено ни груза, ни запрещенных предметов, ни признаков осуществления незаконной деятельности. Однако были выявлены ряд нарушений в судовых документах, а также неудовлетворительное состояние самого судна.
Читайте также: Авария танкера в Одессе. Механик рассказал подробности