Авария танкера в Одессе. Delfi мог быть причастен к контрабанде

Танкер Delfi (Фото: facebook.com/uspa.gov.ua)

Танкер Delfi, который сел на мель вблизи пляжа в Одессе, мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации Госпогранслужбы, ими были установлены схемы по незаконному перемещению нефтепродуктов с судов, которые длительное время находились в зоне ожидания, вне морской экономической зоны Украины. К таким судам относился и танкер Delfi под молдавским флагом, который долгое время находился в зоне ожидания.

В пресс-службе уточнили, что обзор Delfi проводился 16 ноября за шесть миль от берега в территориальном море Украины, во время которого не было обнаружено ни груза, ни запрещенных предметов, ни признаков осуществления незаконной деятельности. Однако были выявлены ряд нарушений в судовых документах, а также неудовлетворительное состояние самого судна.

21 ноября ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не может начать аварийно-спасательные действия. Усложняло ситуацию и непрекращающийся сильный шторм.

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