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Авдеевка осталась без воды: назвали причину

Авдеевка осталась без воды: назвали причину - Фото
Донецкая фильтровальная станция (фото - twitter.com/osce_smm)
17.09.2019, 14:09

Воды не будет до 16:00 18 сентября из-за ремонта на Донецкой фильтровальной станции

В связи с ремонтом остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в коммунальном предприятии Компания Вода Донбасса.

Временно нет подачи воды в Авдеевку, поселок Верхнеторецкое и село Васильевка.

"По заявке энергопоставляющего предприятия с 08:00 17 сентября до 16:00 18 сентября с целью проведения ремонтных работ остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды потребителям города Авдеевка, поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка", - отмечается в сообщении.

  • 6 сентября в 19:00 из-за сильного ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач. Из-за этого Авдеевка осталась без воды, в городе живут 22 тысячи человек.  
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ремонт донецкая фильтровальная станция вода авдеевка
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