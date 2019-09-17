Авдеевка осталась без воды: назвали причину

Донецкая фильтровальная станция (фото - twitter.com/osce_smm)

В связи с ремонтом остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в коммунальном предприятии Компания Вода Донбасса.

Временно нет подачи воды в Авдеевку, поселок Верхнеторецкое и село Васильевка.

"По заявке энергопоставляющего предприятия с 08:00 17 сентября до 16:00 18 сентября с целью проведения ремонтных работ остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды потребителям города Авдеевка, поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка", - отмечается в сообщении.