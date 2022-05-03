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Авиация РФ с утра бомбит Авдеевку. За сутки в Донецкой области уже девять погибших

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 13:30
Авиация РФ с утра бомбит Авдеевку. За сутки в Донецкой области уже девять погибших - Фото
Джерело: Павло Кириленко

По меньшей мере, девять мирных жителей Донецкой области погибли от российских снарядов 3 мая, сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Под авиаудар попал жилмассив в центре Авдеевки. Ночью здесь били из Градов.

Как следствие – трое погибших, двое раненых. Повреждены восемь домов.

Авиация РФ с утра бомбит Авдеевку. За сутки в Донецкой области уже девять погибших

Авиация РФ с утра бомбит Авдеевку. За сутки в Донецкой области уже девять погибших

Угледар также обстреляли с утра. Пока местные шли набрать питьевой воды. Умерли три человека. Еще трое – в результате обстрела Лимана.

Под ударом и Очеретинская громада. Информацию о потерпевших уточняют, написал Кириленко.

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Донецкая область погибшие авдеевка вторжение в украину
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