Авиация РФ с утра бомбит Авдеевку. За сутки в Донецкой области уже девять погибших
03.05.2022, 13:30
Джерело: Павло Кириленко
По меньшей мере, девять мирных жителей Донецкой области погибли от российских снарядов 3 мая, сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.
Под авиаудар попал жилмассив в центре Авдеевки. Ночью здесь били из Градов.
Как следствие – трое погибших, двое раненых. Повреждены восемь домов.
Угледар также обстреляли с утра. Пока местные шли набрать питьевой воды. Умерли три человека. Еще трое – в результате обстрела Лимана.
Под ударом и Очеретинская громада. Информацию о потерпевших уточняют, написал Кириленко.
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