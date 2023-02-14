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Бахмут. Российский Су-25 сбили с двух километров ракетой из польского ПЗРК "Перун"

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 11:04
Бахмут. Российский Су-25 сбили с двух километров ракетой из польского ПЗРК
Су-25 (Иллюстративное фото – Нацгвардия)

13 февраля в 18:03 нацгвардейцы одной ракетой из переносного ракетно-зенитного комплекса "Перун" сбили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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"Ребята поразили цель с первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии также отметили, что штурмовик обезвредил гвардиец Максим Балута, который в начале войны 6 марта сбил первый вражеский самолет в Харьковской области.

  • 7 февраля 2023 года в небе над Бахмутом нацгвардейцы "Иглой" сбили ударный вертолет Ми-24.
  • В тот же день в Бахмуте украинские пограничники обезвредили российский Су-25. Появилось видео.
Мілана Головань
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