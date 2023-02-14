Бахмут. Российский Су-25 сбили с двух километров ракетой из польского ПЗРК "Перун"

13 февраля в 18:03 нацгвардейцы одной ракетой из переносного ракетно-зенитного комплекса "Перун" сбили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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"Ребята поразили цель с первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии также отметили, что штурмовик обезвредил гвардиец Максим Балута, который в начале войны 6 марта сбил первый вражеский самолет в Харьковской области.

7 февраля 2023 года в небе над Бахмутом нацгвардейцы "Иглой" сбили ударный вертолет Ми-24.

В тот же день в Бахмуте украинские пограничники обезвредили российский Су-25. Появилось видео.

Мілана Головань

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