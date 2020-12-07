Бизнес по-украински. В Черновцах фермер пытался похитить "конкурента" с выкупом в $150 000
50-летний фермер из Черновцов якобы организовал похищение своего "конкурента" – тоже работающего в аграрном секторе бизнесмена из Винницы. В результате похищения мужчина хотел получить выкуп в сумме $150 000, сообщила пресс-служба Нацполиции.
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По версии следствия, изначально фермер хотел получить с предпринимателя "компенсацию" за некий причиненный ему ущерб. Когда тот отказался платить, черновчанин якобы решил похитить бизнесмена, планируя в дальнейшем потребовать с него выкуп, а после – уехать из страны.
Предполагается, что по такой же схеме фермер планировал осуществить еще несколько похищений жителей Хмельницкой и Винницкой областей.
Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено подозрение по. ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство) – за эти преступления предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет.
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