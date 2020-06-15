"Как в боевике". В Китае попытались похитить миллиардера, задержано пять человек

Хэ Сянцзянь

В Китае попытались похитить одного из самых богатых людей страны – Хэ Сянцзяня, пятеро подозреваемых задержаны. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что Хэ – основатель Midea Group, одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники.

14 июня в полиции сообщили о вторжении в виллу миллиардера в городе Фошань в южной провинции Гуандун. Правоохранителям позвонил сын Хэ – Цзяньфэн, которому удалось убежать от злоумышленников.

Сообщается, что 55-летний сын миллиардера, один из директоров корпорации, выскользнул из дома и переплыл через соседнюю реку, чтобы обратиться за помощью.

Полиция сообщила, что арестовали пятерых подозреваемых, у них были взрывные устройства, но никто не пострадал. Пользователи соцсетей сравнили инцидент с сюжетом боевика.

Midea Group опубликовала на своем сайте в Sina Weibo благодарственное сообщение: "Спасибо полиции, спасибо средствам массовой информации и всем слоям общества за вашу заботу".

Хэ Сянцзянь - один из самых богатых, но наиболее непубличных миллиардеров Китая.

По оценкам Forbes Rich List, его состояние оценивается в $24,8 млрд – он шестой из самых богатых людей в Китае, и 36-ой в мире.

Он создал компанию Midea с нуля в 1968 году, когда ему было 26 лет. Фирма начала с производства крышек для бутылок и автомобильных деталей, а теперь она известна во всем Китае как одна из крупнейших компаний по выпуску бытовой техники и кондиционеров.

Хэ также владеет одной из крупнейших робототехнических компаний в мире, немецкой компанией Kuka.

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