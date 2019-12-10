Боевики посадили перевозчика через линию разграничения на 5 лет

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Боевики приговорили жителя временно оккупированного Донецка к пяти годам лишения свободы за якобы участие "в террористическом сообществе". Об этом сообщают сайты боевиков.

Террористы обвинили мужчину в том, что с сентября по декабрь 2017 года он якобы по заданию сотрудника СБУ выполнял спецзадачи, а поводом для этого стала его личная заинтересованность в беспрепятственном пересечении пункта пропуска Александровка для частных пассажирских перевозок и доставки посылок из Украины.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.