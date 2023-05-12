UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бойцы 3 бригады показали, как штурмуют россиян под Бахмутом – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 12:10
Бойцы 3 бригады показали, как штурмуют россиян под Бахмутом – видео - Фото
3 ОШБр (Скриншот)

Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины показали, как атаковали позиции оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовали в Telegram.

В ролике показано, как враг забрасывает украинских воинов гранатами, одна из которых падает рядом с штурмовиком.

Командир тактической группы "Азов", которая входит в 3 ОШБр ВСУ, Андрей Билецкий, сообщил, что в результате взрыва гранаты боец был ранен, однако штурм не остановили.

В ответ бойцы ВСУ бросают гранату в сторону россиян, она попадает в блиндаж врага.

  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • 9 мая Билецкий сообщил, что в результате наступательных действий Сил обороны под Бахмутом была освобождена часть украинской территории и разгромлены отряды оккупантов.

Читайте также: Минобороны: Россия "придумывает сюжеты" о командовании ВСУ и разгоняет фейки о Бахмуте

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ранениевойнагранатабахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 