Бойцы 3 бригады показали, как штурмуют россиян под Бахмутом – видео
12.05.2023, 12:10
3 ОШБр (Скриншот)
Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины показали, как атаковали позиции оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовали в Telegram.
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В ролике показано, как враг забрасывает украинских воинов гранатами, одна из которых падает рядом с штурмовиком.
Командир тактической группы "Азов", которая входит в 3 ОШБр ВСУ, Андрей Билецкий, сообщил, что в результате взрыва гранаты боец был ранен, однако штурм не остановили.
В ответ бойцы ВСУ бросают гранату в сторону россиян, она попадает в блиндаж врага.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- 9 мая Билецкий сообщил, что в результате наступательных действий Сил обороны под Бахмутом была освобождена часть украинской территории и разгромлены отряды оккупантов.
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