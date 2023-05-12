Бойцы 3 бригады показали, как штурмуют россиян под Бахмутом – видео

Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины показали, как атаковали позиции оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовали в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ролике показано, как враг забрасывает украинских воинов гранатами, одна из которых падает рядом с штурмовиком.

Командир тактической группы "Азов", которая входит в 3 ОШБр ВСУ, Андрей Билецкий, сообщил, что в результате взрыва гранаты боец был ранен, однако штурм не остановили.

В ответ бойцы ВСУ бросают гранату в сторону россиян, она попадает в блиндаж врага.

2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

9 мая Билецкий сообщил, что в результате наступательных действий Сил обороны под Бахмутом была освобождена часть украинской территории и разгромлены отряды оккупантов.

Читайте также: Минобороны: Россия "придумывает сюжеты" о командовании ВСУ и разгоняет фейки о Бахмуте

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.