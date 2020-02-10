Был в Крыму. В Житомире анонсируют концерт певца из Bad Boys Bluе

Фото: скриншот с сайта Карабас

В Житомире анонсируют концерт бывшего солиста диско-группы Bad Boys Bluе Кевина Маккоя, который выступал в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют данные на сайте сервиса продажи билетов Карабас.

Маккой должен выступить в Житомире 10 марта в концерте, приуроченном к 8 Марта. Стоимость билетов - от 300 до 1 500 грн.

Согласно информации Радио Свобода, Маккой попал в украинскую базу Миротворец за выступления в Крыму: он приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт Дискотека СССР.

16 декабря 2019 года шведский певец Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, отредактировал свой пост в Іnstagram в новогоднем шоу Вечерний квартал. Dr. Alban выступил , удалив упоминание о том, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента".

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