Был в Крыму. В Житомире анонсируют концерт певца из Bad Boys Bluе

В Житомире анонсируют концерт бывшего солиста диско-группы Bad Boys Bluе Кевина Маккоя, который выступал в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют данные на сайте сервиса продажи билетов Карабас.
Маккой должен выступить в Житомире 10 марта в концерте, приуроченном к 8 Марта. Стоимость билетов - от 300 до 1 500 грн.
Согласно информации Радио Свобода, Маккой попал в украинскую базу Миротворец за выступления в Крыму: он приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт Дискотека СССР.
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