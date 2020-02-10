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Был в Крыму. В Житомире анонсируют концерт певца из Bad Boys Bluе

Был в Крыму. В Житомире анонсируют концерт певца из Bad Boys Bluе - Фото
Фото: скриншот с сайта Карабас
10.02.2020, 11:48

Концерт запланирован на 10 марта

В Житомире анонсируют концерт бывшего солиста диско-группы Bad Boys Bluе Кевина Маккоя, который выступал в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют данные на сайте сервиса продажи билетов Карабас.

Маккой должен выступить в Житомире 10 марта в концерте, приуроченном к 8 Марта. Стоимость билетов - от 300 до 1 500 грн.

Согласно информации Радио СвободаМаккой попал в украинскую базу Миротворец за выступления в Крыму: он приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт Дискотека СССР.

  • 16 декабря 2019 года шведский певец Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, отредактировал свой пост в Іnstagram, удалив упоминание о том, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента". Dr. Alban выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал.

Читайте также: Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину

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Bad Boys Bluе кевин маккой Житомир посещение крыма оккупация крыма
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