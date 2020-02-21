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Чернигов. Столкнулись пассажирский автобус и легковушка: фото

Чернигов. Столкнулись пассажирский автобус и легковушка: фото - Фото
Фото: cn.npu.gov.ua
21.02.2020, 13:45

В результате аварии погиб один человек

На выезде из Чернигова сегодня в результате лобового столкновения автобуса и Фольксваген-Пассат погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции уточнили, что водитель легковушки Фольксваген Пассат, двигаясь в сторону Чернигова, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В автобусе никто не пострадал.

Фото: cn.npu.gov.ua

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Продолжается досудебное расследование.

  • 12 января ночью в Киеве в результате ДТП на бульваре Дружбы народов один человек погиб и четверо получили травмы.

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