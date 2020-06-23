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Число заболевших COVID-19 в Ровенской области превысило 3000

Число заболевших COVID-19 в Ровенской области превысило 3000 - Фото
Иллюстративное фото: Aleksander Kozminski/ЕРА
23.06.2020, 06:23

За сутки в Ровенской области выявили 54 новых случая коронавируса, половина из них - в Ровно

Число заболевших COVID-19 в Ровенской области превысило 3000 человек, сообщает в Facebook глава Ровенской Областной государственной администрации Виталий Коваль.

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За сутки в области выявлено 54 новых случая коронавируса, с начала эпидемии - 3036. 27 из новых заболевших - жители Ровно. Один человек умер от осложнений болезни, с начала эпидемии - 59. За сутки выздоровело 16 человек, всего - 1530.

Ровенская область стала четвертым регионом Украины, в котором число заболевших превысило 3000 , три другие - Киев, Черновицкая и Львовская области.

  • За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 – коронавирусную болезнь выявили у 200 человек. 
  • Вчера в Закарпатской области отменили ослабление карантина.

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Денис Юдин
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