Иллюстративное фото: Aleksander Kozminski/ЕРА

Число заболевших COVID-19 в Ровенской области превысило 3000 человек, сообщает в Facebook глава Ровенской Областной государственной администрации Виталий Коваль.

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За сутки в области выявлено 54 новых случая коронавируса, с начала эпидемии - 3036. 27 из новых заболевших - жители Ровно. Один человек умер от осложнений болезни, с начала эпидемии - 59. За сутки выздоровело 16 человек, всего - 1530.

Ровенская область стала четвертым регионом Украины, в котором число заболевших превысило 3000 , три другие - Киев, Черновицкая и Львовская области.

За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 – коронавирусную болезнь выявили у 200 человек.

Вчера в Закарпатской области отменили ослабление карантина.

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