COVID-19. Ляшко объяснил большое число заболевших за сутки во Львовской области

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Большое число выявленных за сутки заболевших COVID-19 во Львовской области объясняется тем, что была устранена очередь незавершенных исследований. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба президента.

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За минувшие сутки во Львовской области было зафиксировано 200 новых случаев коронавируса, рекордное число заболевших для всех регионов Украины с начала эпидемии.

По сообщению пресс-службы Львовского горсовета, за вчерашний день было проведено 736 ПЦР-тестов, из них 468 проб были новыми. Среди новых тестов позитивными оказались 129, 100 из них - у жителей Львова.

С начала эпидемии во Львовской области зафиксировано 3980 случаев коронавируса, 114 человек умерло от болезни, 674 пациента выздоровели.

в Украине коронавирусом заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели. На утро 22 июня

По новым критериям Минздрава, к ослаблению карантина не готовы 14 областей.

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