Дело на 20 млн. В Харькове объявили о подозрении экс-замглавы ОГА

Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Бывшего заместителя главы Харьковской облгосадминистрации подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, экс-чиновник якобы совершил служебное преступление в рамках госпрограмы по реконструкции очистных сооружений. Тогда он якобы согласовал договоры с подрядчиком на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на сумму 20 млн гривень. При этом стоимость работ была завышена "в сотни раз", а установленное оборудование не соответствовало техническим требованиям. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривень.

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Ранее прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

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