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День победы в Одессе: полиция пресекла автопробег ОПЗЖ: фото, видео

День победы в Одессе: полиция пресекла автопробег ОПЗЖ: фото, видео - Фото
Фото - Michael Shtekel - Twitter
09.05.2020, 16:13

Официальное основание для остановки автопробега - массовое мероприятие, которые сейчас запрещены из-за общенационального карантина

В Одессе полицейские и активисты помешали партии Оппозиционная платформа - За життя провести автопробег в честь Дня победы. Об этом сообщает Радио Свобода

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Полиция заблокировала несколько десятков автомобилей на Одесском морвокзале.

Нардеп Николай Скорик, присутствовавший на автопробеге, объяснил, что официальная причина остановки - проведение массового мероприятия. Это подтвердила и полиция. Скорик считает, что нарушения нет, ведь все участники находятся в машинах.

После переговоров с полицией, продолжавшихся около часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут. Перед этим со всех машин сняли запрещенную символику тоталитарных режимов, а также партийные флаги. 

Журналист Радио Свобода Михаил Штекель в Одессе также снял на видео и опубликовал в Twitter массовое собрание людей, отмечающих День победы. Участники мероприятия, по словам Штекеля, кричали "Одесса - русский город".

Фото: Михаил Штекель/Twitter

На мероприятии не обошлось и без конфликтов.

Также он опубликовал видео, подписав его: "В Одессе задержали видеостримера из числа пророссийских активистов".

  • 5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.
  • 6 мая Шмыгаль сообщил, что в связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться. 
  • Сегодня в Киеве в парке Вечной Славы прошла акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Читайте также: "Войну развязали СССР и Германия". Как День победы теряет популярность в Украине

Владислав Сердюк
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