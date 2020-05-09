День победы в Одессе: полиция пресекла автопробег ОПЗЖ: фото, видео

Фото - Michael Shtekel - Twitter

В Одессе полицейские и активисты помешали партии Оппозиционная платформа - За життя провести автопробег в честь Дня победы. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Полиция заблокировала несколько десятков автомобилей на Одесском морвокзале.

Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом "9 травня" pic.twitter.com/JkWNL4rYEy — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Нардеп Николай Скорик, присутствовавший на автопробеге, объяснил, что официальная причина остановки - проведение массового мероприятия. Это подтвердила и полиция. Скорик считает, что нарушения нет, ведь все участники находятся в машинах.

одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

После переговоров с полицией, продолжавшихся около часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут. Перед этим со всех машин сняли запрещенную символику тоталитарных режимов, а также партийные флаги.

Журналист Радио Свобода Михаил Штекель в Одессе также снял на видео и опубликовал в Twitter массовое собрание людей, отмечающих День победы. Участники мероприятия, по словам Штекеля, кричали "Одесса - русский город".

Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Фото: Михаил Штекель/Twitter

На мероприятии не обошлось и без конфликтов.

Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Также он опубликовал видео, подписав его: "В Одессе задержали видеостримера из числа пророссийских активистов".

В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.

относятся к празднованию 6 мая Шмыгаль сообщил, что в связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться.

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