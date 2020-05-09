День победы в Одессе: полиция пресекла автопробег ОПЗЖ: фото, видео

В Одессе полицейские и активисты помешали партии Оппозиционная платформа - За життя провести автопробег в честь Дня победы. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Полиция заблокировала несколько десятков автомобилей на Одесском морвокзале.
Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом "9 травня" pic.twitter.com/JkWNL4rYEy— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Нардеп Николай Скорик, присутствовавший на автопробеге, объяснил, что официальная причина остановки - проведение массового мероприятия. Это подтвердила и полиция. Скорик считает, что нарушения нет, ведь все участники находятся в машинах.
одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
После переговоров с полицией, продолжавшихся около часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут. Перед этим со всех машин сняли запрещенную символику тоталитарных режимов, а также партийные флаги.
Журналист Радио Свобода Михаил Штекель в Одессе также снял на видео и опубликовал в Twitter массовое собрание людей, отмечающих День победы. Участники мероприятия, по словам Штекеля, кричали "Одесса - русский город".
Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Фото: Михаил Штекель/Twitter
На мероприятии не обошлось и без конфликтов.
Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Также он опубликовал видео, подписав его: "В Одессе задержали видеостримера из числа пророссийских активистов".
В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
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