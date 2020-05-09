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В Киеве проходят акции ко Дню победы над нацизмом

В Киеве проходят акции ко Дню победы над нацизмом - Фото
Вечный огонь (Фото: president.gov.ua)
09.05.2020, 11:15

В столице проходят акции ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне

В столичном парке Вечной Славы проходят акции, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает телеканал hromadske.

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В рамках акции запланировано шествие и возложение цветов к мемориалу. По данным журналистов, на территории парка много людей, однако их меньше, чем в предыдущие года. Также в парке работают люди в защитных костюмах, которые дезинфицируют территорию.

Конфликтов нет, но в полиции ожидают, что они могут произойти позже. На одного мужчину составили админпротокол за использование запрещенной символики.

Ранее в Нацполиции сообщали, что они усилили контроль за правопорядком на территории, где проходит мероприятие. 

  • 5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.
  • 6 мая Шмыгаль сообщил, что в связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться. 
  • Вчера Зеленский приехал с цветами на границу с РФ, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
  • Сегодня Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье. 
Владислав Сердюк
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