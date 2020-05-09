В Киеве проходят акции ко Дню победы над нацизмом

В столичном парке Вечной Славы проходят акции, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает телеканал hromadske.
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В рамках акции запланировано шествие и возложение цветов к мемориалу. По данным журналистов, на территории парка много людей, однако их меньше, чем в предыдущие года. Также в парке работают люди в защитных костюмах, которые дезинфицируют территорию.
Конфликтов нет, но в полиции ожидают, что они могут произойти позже. На одного мужчину составили админпротокол за использование запрещенной символики.
Ранее в Нацполиции сообщали, что они усилили контроль за правопорядком на территории, где проходит мероприятие.