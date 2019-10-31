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Взяли главу предприятия: якобы дал $100 000 взятки детективу НАБУ

Взяли главу предприятия: якобы дал $100 000 взятки детективу НАБУ - Фото
Фото: nabu.gov.ua
31.10.2019, 10:11

Топ-менеджера задержали, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении

30 октября детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали на взятке директора одного из госпредприятий в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным бюро, директор якобы предложил и дал старшему детективу НАБУ взятку на сумму $100 000 - "за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажи лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольному ему частным субъектам хозяйствования".

Фото: nabu.gov.ua

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 УК.

Нардеп Слуги народа Алексей Кучер уточнил, что речь якобы идет о директоре Гутянского лесхоза Викторе Сысе. В НАБУ отказались комментировать LIGA.net эту информацию.

"Мы не можем обнародовать больше информации, чем сообщили, потому что имя физического лица, которое обвиняется или подозревается в каком-то преступлении не может быть обнародовано до вступления в силу обвинительного приговора", - уточнили в бюро.

  • 13 июня СБУ разоблачила на систематических взятках начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из местных отделов главка Нацполиции в Волынской области.
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набу взятка $100 тыс
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