Донецкая область. Оккупанты нанесли авиаудары по жилым кварталам Нью-Йорка, есть погибшие
28.04.2022, 16:03
Фото: Telegram Павла Кириленко
Российские оккупанты утром нанесли ракетные авиаудары по промышленному предприятию и жилым кварталам Нью-Йорка Донецкой области. В результате погибли три человека, еще трое пострадали, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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"Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы", – сообщил Кириленко.
В результате обстрела также были повреждены девять частных домов. Точное количество разрушений сейчас уточняется.
"Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения", – написал Кириленко.
- Российские оккупанты продолжают обстрелы по жилым районам Харькова и области. Пострадали девять человек.
- Утром оккупанты также обстреляли Запорожье. Пока известно о трех пострадавших, один из них – ребенок.
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