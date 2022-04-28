Донецкая область. Оккупанты нанесли авиаудары по жилым кварталам Нью-Йорка, есть погибшие

Российские оккупанты утром нанесли ракетные авиаудары по промышленному предприятию и жилым кварталам Нью-Йорка Донецкой области. В результате погибли три человека, еще трое пострадали, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы", – сообщил Кириленко.

В результате обстрела также были повреждены девять частных домов. Точное количество разрушений сейчас уточняется.

"Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения", – написал Кириленко.

Российские оккупанты продолжают обстрелы по жилым районам Харькова и области. Пострадали девять человек.

Утром оккупанты также обстреляли Запорожье. Пока известно о трех пострадавших, один из них – ребенок.

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Наталия Фреик

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