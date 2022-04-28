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Донецкая область. Оккупанты нанесли авиаудары по жилым кварталам Нью-Йорка, есть погибшие

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28.04.2022, 16:03
Донецкая область. Оккупанты нанесли авиаудары по жилым кварталам Нью-Йорка, есть погибшие - Фото
Фото: Telegram Павла Кириленко

Российские оккупанты утром нанесли ракетные авиаудары по промышленному предприятию и жилым кварталам Нью-Йорка Донецкой области. В результате погибли три человека, еще трое пострадали, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы", – сообщил Кириленко. 

В результате обстрела также были повреждены девять частных домов. Точное количество разрушений сейчас уточняется.

"Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения", – написал Кириленко. 

  • Российские оккупанты продолжают обстрелы по жилым районам Харькова и области. Пострадали девять человек.
  •  Утром оккупанты также обстреляли Запорожье. Пока известно о трех пострадавших, один из них – ребенок.

Читайте также: Вторжение России. Удары по мостам, битвы за Донбасс и юг. Главные новости войны – хроника

Наталия Фреик
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Донецкая область война армия рф авиаудары
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