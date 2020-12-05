Драки, сломанная мебель, травма у нардепа. Одесский облсовет избрал главу на ночной сессии
Одесский областной совет возглавил представитель Слуги народа Григорий Диденко, его первым заместителем избрали Олега Радковского из Батькивщины, сообщает Думская. Первая сессия облсовета длилась до 4:30 утра 5 декабря и сопровождалась драками.
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За Диденко проголосовали 44 депутата, за представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского – 40. Столько же депутатов поддержали кандидатуру Радковского.
Первая сессия облсовета началась с блокирования президиума депутатами ОПЗЖ, За будущее и Партии Шария. Они заявляли, что якобы Одесский избирком не регистрирует депутатов от За будущее, чтобы не дать этим трем партиям сформировать большинство.
Блокирование трибуны переросло в драки во время попытки начать регистрацию депутатов в зале, пострадала нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова. Полиция сообщила, что она обратилась к врачам с ушибом плеча. По словам Плачковой, травму ей нанес один из полицейских, прибывших в облсовет, чтобы прекратить конфликт. Также полиция сообщает о телесных повреждениях у одного из сотрудников.
Пострадала и мебель в зале облсовета:
Начать работу сессии удалось только за полчаса до полуночи.
У депутатов от ОПЗЖ в Одесском облсовете 24 мандата, у Слуги народа – 16, у Доверяй делам – 11, у Евросолидарности и За будущее по 10, у Батькивщины – семь, у Партии Шария — шесть.
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