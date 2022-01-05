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Два селевых потока сошли на автодороги Закарпатья. Подтоплены дома – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 11:29
Два селевых потока сошли на автодороги Закарпатья. Подтоплены дома – фото - Фото
Селевой поток сошел на автодорогу на Закарпатье (фото - ГСЧС)

Сегодня, 5 января, в Закарпатской области два селевых потока сошли на автодороги. Резкий подъем грунтовых вод стал причиной подтопления частных усадеб, сообщили в ГСЧС.

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"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 домохозяйство", – сказано в сообщении.

Для откачивания воды служба привлекла местные пожарно-спасательные подразделения.

На дорогу Р21 в Хустском районе и автодорогу национального значения Н09 в Рахове ночью сошли селевые потоки – движение автомобилей было затруднено. От земли и камней транспортное полотно расчистила техника предприятия, которое обслуживает данный участок дороги. Сейчас движение транспорта по обеим автодорогам возобновлено.

ГСЧС выясняет информацию о последствиях сложных погодных условий.

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

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Яна Катасонова
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селевой поток ГСЧС закарпатье подтопление
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