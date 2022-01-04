Прогноз погоды на январь. Синоптики назвали температурные рекорды: от –41°С до +18°С

В январе наступившего года украинцев ожидает температура воздуха в диапазоне от -1°С до -5°С, во временно оккупированном Крыму - от 0°С до +1°С. Такие цифры близки к норме, пишут в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, по всей территории страны выпадет 28-62 мм осадков, в Карпатах и ​​в Крыму чуть больше – до 79 мм. Показатели стандартны для зимнего времени года.

Как показывает анализ метеоданных, в Украине за много лет фиксировались такие климатические наблюдения:

- средняя температура от 0 до -6°С, в Крыму – от -1°С до +4°С;

- минимум температуры от -23°С до -39,9°С, в Черниговской и Луганской областях – до -41,9°С, на побережье Крыма – до -22°С;

- максимум температуры от +8°С до +18°С, в Крыму до +21°С;

- осадки в среднем выпадали в количестве 26-55 мм, в Карпатах и ​​в Крыму – до 125 мм.

20 декабря 2021 года из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.

Фото последствий "ледяного апокалипсиса" в конце декабря на юге Украины.

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Яна Катасонова

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