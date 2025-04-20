Движение по Крещатику будут временно ограничивать в течение недели – расписание

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Из-за ремонта в Киеве будут временно ограничивать движение по Крещатику в течение шести дней, начиная с понедельника 21 апреля. Об этом сообщила городская государственная администрация столицы.

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"С 21 по 26 апреля на Крещатике будут временно ограничивать движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко", – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с тем, что специалисты "Киевавтодора" будут производить текущий ремонт дорожного покрытия, пояснили в КМВА.

Анонсирован следующий график ограничений:

→ 21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;

→ 22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.

Власти просят учесть это при планировании маршрута.