Движение по Крещатику будут временно ограничивать в течение недели – расписание
Из-за ремонта в Киеве будут временно ограничивать движение по Крещатику в течение шести дней, начиная с понедельника 21 апреля. Об этом сообщила городская государственная администрация столицы.
"С 21 по 26 апреля на Крещатике будут временно ограничивать движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко", – говорится в сообщении.
Ограничения связаны с тем, что специалисты "Киевавтодора" будут производить текущий ремонт дорожного покрытия, пояснили в КМВА.
Анонсирован следующий график ограничений:
→ 21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;
→ 22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.
Власти просят учесть это при планировании маршрута.
- В марте в Киеве временно закрывали Бессарабский рынок для проверки технического состояния перекрытия торгового зала.
- В начале апреля в столице временно прекращали движение шестью станциями метро из-за работ по демонтажу.