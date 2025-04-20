Рух Хрещатиком тимчасово обмежуватимуть упродовж тижня – розклад

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Через ремонт у Києві тимчасово обмежуватимуть рух Хрещатиком упродовж шести днів, починаючи з понеділка 21 квітня. Про це повідомила міська державна адміністрація столиці.

"Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка", – йдеться у дописі.

Обмеження пов'язані з тим, що фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття, пояснили в КМВА.

Анонсовано такий графік обмежень:

→ 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

→ 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

Влада просить врахувати це під час планування маршруту.