Рух Хрещатиком тимчасово обмежуватимуть упродовж тижня – розклад
Через ремонт у Києві тимчасово обмежуватимуть рух Хрещатиком упродовж шести днів, починаючи з понеділка 21 квітня. Про це повідомила міська державна адміністрація столиці.
"Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка", – йдеться у дописі.
Обмеження пов'язані з тим, що фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття, пояснили в КМВА.
Анонсовано такий графік обмежень:
→ 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;
→ 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.
Влада просить врахувати це під час планування маршруту.
- У березні у Києві тимчасово закривали Бесарабський ринок для перевірки технічного стану перекриття торговельного залу.
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