Двое военных переделывали травматическое оружие и продавали - СБУ

Фото: СБУ

СБУ заявляет, что в Николаеве двое военнослужащих, уволенных в запас, нелегально изготавливали и продавали оружие, в частности переделывая травматическое оружие в огнестрельное. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБВУ подозреваемые переделывали травматическое оружие и доводили ее до боевого состояния в мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них. Во время обысков обнаружено: 6 тротиловых шашек общим весом 1,6 килограмма, три гранаты Ф-1, семь пистолетов, семь электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того, изъяты средства для кустарной переделки оружия.

Фото: СБУ

Основной организатор задержан. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, решается вопрос об осуществлении сообщения о подозрении.

В начале января СБУ сообщила, что бывшие и действующие сотрудники Нацполиции и СБУ входили в организованную группировку "международных детективов", которые сбывали незаконно добытую информацию представителям иностранных посольств.

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