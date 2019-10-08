Двум одесским полицейским объявили о подозрениях за пытки: фото

Двум сотрудникам патрульной полиции объявили о подозрениях якобы из-за нанесения телесных повреждений задержанным и принуждении их к признанию в совершении имущественных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Оперативники установили, что командир и полицейский взвода использовали эти методы ради искусственного повышения показателей своей работы.
Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции установили личность одного из потерпевших. По словам пострадавшего, его и еще одного человека патрульные задержали среди ночи, доставили в отдел и, применяя физическое и психологическое влияние, требовали сознаться в краже золотой цепочки на территории вокзала.
За отказ брать на себя чужое преступление, задержанных, по информации следствия, были резиновыми дубинками, руками и ногами.
Издевательства, по информации пострадавшего, продолжались пока одному из них не стало плохо. Только тогда полицейские отпустили их.
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