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Эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" запланирована на сегодня – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 10:01
Эвакуация мирных жителей с завода
Азовсталь, Мариуполь (фото - ЕРА)

Украина рассчитывает в пятницу провести эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили в Офисе президента изданию Reuters. 

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"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", — пишет Reuters.

Подробности об эвакуации пока не разглашаются. 

Горсовет Мариуполя также распространил сообщения о подготовке эвакуации мирных жителей из Мариуполя сегодня.

  • 26 апреля, после переговоров Гутерриша с Путиным, пресс-служба ООН сообщила, что диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с Азовстали. 
  • На следующий день в Кремле заявили, что никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. 

Читайте также: Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из Азовстали – Зеленский

 

Наталия Фреик
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