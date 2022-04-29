Эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" запланирована на сегодня – Reuters
29.04.2022, 10:01
Азовсталь, Мариуполь (фото - ЕРА)
Украина рассчитывает в пятницу провести эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили в Офисе президента изданию Reuters.
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"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода", — пишет Reuters.
Подробности об эвакуации пока не разглашаются.
Горсовет Мариуполя также распространил сообщения о подготовке эвакуации мирных жителей из Мариуполя сегодня.
- 26 апреля, после переговоров Гутерриша с Путиным, пресс-служба ООН сообщила, что диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с Азовстали.
- На следующий день в Кремле заявили, что никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.
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