Фанаты ФК Полесье требуют от облсовета финансирования клуба

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Житомирской областной совет пикетируют фанаты футбольного клуба Полесье, требуя финансирования клуба. Об этом сообщает Укринформ.

Фанаты возмущены тем, что в проекте областного бюджета на 2020 год якобы не предусмотрены средства на финансирование клуба. К пикетчикам вышел председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и заверил, что деньги будут: по его словам, 1 800 000 грн уже запланированы, и ведутся переговоры с коммерческими структурами на дофинансирование клуба.

Накануне городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщал, что реальные расходы на содержание клуба составляют 12 млн грн.

Вместе с фанатами в пикете участвуют представительницы краеведческого музея, которые хотят, чтобы депутаты во время голосования за директора музея не поддерживали согласованную ранее кандидатуру Романа Насонова. Они хотят, чтобы учреждение возглавил нынешний и.о. директора Виктор Весельский.

8 октября на внеочередной сессии Житомирского областного совета рассматривалось обращение к президенту Владимиру Зеленскому о "недопустимости имплементации формулы Штайнмайера" . Обращение не поддержали.

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