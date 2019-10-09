Житомирская ОГА не поддержала протест против формулы Штайнмайера

8 октября на внеочередной сессии Житомирского областного совета рассматривалось обращение к президенту Владимиру Зеленскому о "недопустимости имплементации формулы Штайнмайера". Обращение не поддержали. В защиту формулы высказался глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Житомир.info.

На сессии выступил депутат от Самопомощи Остап Маланюк, который зачитал обращение к президенту, заявив о "решительном осуждении попытки реализации формулы Штайнмайера и предоставления особого статуса оккупированным территориям и размена перспектив украинского государства на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором".

К депутатам также обратились и представители общественности, которые пришли на сессию с плакатами "Нет капитуляции" и "Нет отводу войск".

По мнению Бунечко, нет причин опасаться формулы Штайнмайера, поскольку она "не предполагает, что Украина признает оккупацию Крыма, отказывается от Донбасса" и "не предполагает, что выборы в Донбассе пройдут под дулами автоматов уже завтра".

Бунечно объяснил, что формула говорит только о том, "когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса".

Обращение к президенту так и не было принято.