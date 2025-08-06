Филашкин опроверг информацию о том, что Донецкая администрация переехала в Днепр

Вадим Филашкин (Донецкая ОВА)

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин опроверг информацию о том, что областная власть переехала в Днепр и выполняет свои обязанности за пределами Донецкой области. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Филашкин сообщил, что все военные администрации Донецкой области находятся на своих местах.

"Лично я, мои заместители, руководители структурных подразделений находятся на местах, как и руководители военных администраций – местных, районных… Мы работаем в области, помогаем Силам обороны, строим оборонительные рубежи, готовим область к отопительному сезону – делаем все, чтобы помочь нашим людям в самое сложное время", – сказал глава ОВА.

По его словам, в Донецкой области также остаются областные подразделения Службы безопасности Украины, полиция, спасатели, прокуратура и другие.

Филашкин сообщил, что в Днепр еще в начале полномасштабного вторжения были переведены некоторые некритичные подразделения областной военной администрации.

"Это такие департаменты, которые занимаются документооборотом, делопроизводством, бухгалтерией, организационными вопросами. Их скопление в Краматорске, Славянске или других городах Донецкой области было просто мишенью для врага, потому что это значительное количество людей. Я несу ответственность за этих людей, которые здесь работают, и поэтому максимально забочусь об обеспечении безопасности", – заявил он.

По мнению главы ОВА, дезинформацию о переезде властей в Днепр распространили российские пропагандисты.

"Количество фейков оккупантов говорит о том, что мы им мешаем. Это значит, что мы все делаем правильно", – подвел итог Филашкин.