Філашкін спростував інформацію, що Донецька адміністрація виїхала до Дніпра

Передислокація окремих департаментів відбулася ще на початку повномасштабної війни

Вадим Філашкін (Донецька ОВА)

Глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін спростував інформацію про те, що обласна влада переїхала до Дніпра та виконує свої обов'язки поза межами Донеччини. Про це він заявив в ефірі національно телемарафону.

Філашкін повідомив, що всі військові адміністрації Донецької області перебувають на місцях.

"Особисто я, мої заступники, керівники структурних підрозділів перебувають на місцях, як і керівники військових адміністрацій – місцевих, районних… Ми працюємо в області, допомагаємо Силам оборони, будуємо оборонні рубежі, готуємо область до опалювального сезону – робимо все, щоб допомогти нашим людям в найскладніший час", – сказав очільник ОВА.

За його словами, також залишаються на Донеччині обласні підрозділи Служби безпеки України, поліція, рятувальники, прокуратура тощо.

Філашкін повідомив, що до Дніпра ще на початку повномасштабного вторгнення були переміщені деякі некритичні підрозділи ОВА.

"Це такі департаменти, які займаються документообігом, діловодством, бухгалтерією, організаційними питаннями. Їх скупчення в Краматорську чи в Слов'янську чи інших містах Донецької області було просто мішенню для ворога, бо це значна кількість людей. Я несу відповідальність за цих людей, які тут працюють, і тому максимально піклуюсь про безпекову складову", – заявив він.

На думку очільника ОВА, дезінформацію про переїзд влади до Дніпра запустили російські пропагандисти.

"Кількість фейків окупантів говорить, що ми їм заважаємо. Це означає, що ми все робимо правильно", – підбив підсумки Філашкін.