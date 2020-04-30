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Филатов: В Днепре разрешат работу химчисток и прогулки в некоторых зеленых зонах

Филатов: В Днепре разрешат работу химчисток и прогулки в некоторых зеленых зонах - Фото
Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.04.2020, 15:42

В Днепре ослабляют карантин: власти города нашли способ разрешить прогулки в некоторых зеленых зонах, также откроются химчистки, СТО и мастерские

В Днепре вводят открываются химчистки, СТО и ремонтные мастерские, а с 4 мая можно будет гулять в некоторых зеленых зонах. Об этом в Facebook заявил мэр города Борис Филатов.

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Также смогут работать на вынос и по адресной доставке кафе и рестораны. По словам Филатова, специальная комиссия города приняла такое решение, надеясь на сознательность жителей города.

Филатов заявил, что после анализа постановлений и рекомендаций Кабмина, было решено, что около сотни зеленых зон и бульварных частей улиц в Днепре не попадают под запрет посещения. Поэтому 4 мая, в понедельник, они будут открыты для прогулок.

В частности, будут доступны участки набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и других.

Филатов предупредил, что по-прежнему действует запрет на большие компании, распитие спиртных напитков и шашлыки, и пообещал нарушителям жесткие санкции.

  • 8 апреля в Днепровском облсовете сообщали, что в Першотравенске произошел всплеск заболеваемости коронавирусом в христианской церкви "Новое поколение".
  • 29 апреля стало известно, что в Днепре на домах, где живут люди с подозрением на COVID-19, появились соответствующие объявления.
  • На утро 30 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 347 случаев COVID-19.

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Денис Юдин
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