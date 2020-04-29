В Днепре отмечают дома, где живут люди с подозрением на COVID-19 – Радио Свобода

В Днепре на домах, где живут люди с подозрением на COVID-19, появились соответствующие объявления. Об этом сообщает Радио Свобода.
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В мэрии уточнили, что объявления развесили на 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.
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Подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.
Фотографии объявлений появились в соцсетях.
Объявление на подъездах в Днепре (фото - соцсети)
Юрист одной из правозащитных групп Виталия Серебрянская считает, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека.
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