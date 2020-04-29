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В Днепре отмечают дома, где живут люди с подозрением на COVID-19 – Радио Свобода

В Днепре отмечают дома, где живут люди с подозрением на COVID-19 – Радио Свобода - Фото
Днепр. Карантин (фото - dniprorada.gov.ua)
29.04.2020, 08:12

По данным мэрии, объявления развесили на 150 жилых домах

В Днепре на домах, где живут люди с подозрением на COVID-19, появились соответствующие объявления. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В мэрии уточнили, что объявления развесили на 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.

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Подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Фотографии объявлений появились в соцсетях.

Объявление на подъездах в Днепре

Объявление на подъездах в Днепре (фото - соцсети)

Юрист одной из правозащитных групп Виталия Серебрянская считает, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека.

  • 8 апреля в Днепровском облсовете сообщали, что в Першотравенске произошел всплеск заболеваемости коронавирусом в христианской церкви "Новое поколение".
  • По данным на утро 28 апреля, в Днепре заболели COVID-19 318 человек.

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Арина Толина
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