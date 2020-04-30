Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Черновицкой области, число заболевших в ней превысило 1500. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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За сутки больше 50 случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (82) и Тернопольской (71) областях и в Киеве (60). В Луганской и Херсонской областях новых случаев заболевания не зафиксировано.
Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1571) и Киеве (1401), меньше всего - в Луганской (33) и Черниговской (50) областях.
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Данные по областям:
Черновицкая - всего 1571 случай (82 новых);
Киев - 1401 (60);
Ивано-Франковская - 862 (41);
Тернопольская - 779 (71);
Киевская - 664 (21);
Ровенская - 637 (49);
Львовская - 430 (25);
Закарпатская - 419 (16);
Винницкая - 417 (5);
Кировоградская - 391 (14);
Житомирская - 374 (17);
Днепропетровская - 347 (24);
Черкасская - 290 (8);
Волынская - 280 (9);
Одесская - 277 (16);
Харьковская - 249 (12);
Запорожская - 243 (15);
Полтавская - 203 (15);
Николаевская - 126 (10);
Херсонская - 111 (0);
Сумская - 102 (4);
Хмельницкая - 82 (1);
Донецкая - 68 (16);
Черниговская - 50 (9);
Луганская - 33 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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