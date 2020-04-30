Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Черновицкой области, число заболевших в ней превысило 1500. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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За сутки больше 50 случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (82) и Тернопольской (71) областях и в Киеве (60). В Луганской и Херсонской областях новых случаев заболевания не зафиксировано.

Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1571) и Киеве (1401), меньше всего - в Луганской (33) и Черниговской (50) областях.

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Данные по областям:

Черновицкая - всего 1571 случай (82 новых);

Киев - 1401 (60);

Ивано-Франковская - 862 (41);

Тернопольская - 779 (71);

Киевская - 664 (21);

Ровенская - 637 (49);

Львовская - 430 (25);

Закарпатская - 419 (16);

Винницкая - 417 (5);

Кировоградская - 391 (14);

Житомирская - 374 (17);

Днепропетровская - 347 (24);

Черкасская - 290 (8);

Волынская - 280 (9);

Одесская - 277 (16);

Харьковская - 249 (12);

Запорожская - 243 (15);

Полтавская - 203 (15);

Николаевская - 126 (10);

Херсонская - 111 (0);

Сумская - 102 (4);

Хмельницкая - 82 (1);

Донецкая - 68 (16);

Черниговская - 50 (9);

Луганская - 33 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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