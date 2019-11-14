Гайдай рассказал об открытии пункта пропуска в Золотом

Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

Украина готова открыть автомобильный пункт пропуска в Золотом, если боевики подтвердят готовность с временно оккупированной территории. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью 5 каналу.

"Открыть переход в Золотом мы можем хоть завтра, если та сторона даст на это согласие. Это будет единственное сообщение автомобильное. Мы очень разгрузим Станицу Луганскую, потому что Золотое более удобно", - отметил Гайдай.

По его словам, сейчас анализируют ситуацию, что как можно улучшить сервис для людей, которые будут пересекать линию разграничения.

Гайдай уточнил, что если удастся получить по линии ПРООН от Канады помощь в виде мобильного центра предоставления админуслуг, то его обязательно поставят в Золотом.

"Сервис будет на европейском уровне. Мы там были с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, мы обсудили статус КПВВ, открытие сервисной зоны…Каждое улучшение, каждое социальное благо для людей - это будет работать на уровне изменения сознания у людей, которые остались на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что на ремонт дороги Северодонецк – Золотое предварительно необходимо до 500 млн грн.

октября Гайдай озвучил главные приоритеты в работе, которые определил для него президент Владимир Зеленский . 25

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