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ГБР задержало патрульного в Луганской области: Он застрелил коллегу и хотел бежать в РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 19:47
ГБР задержало патрульного в Луганской области: Он застрелил коллегу и хотел бежать в РФ - Фото
В Луганской области задержали полицейского (Фото: пресс-служба ГБР)

Сотрудники Госбюро расследований задержали в Луганской области полицейского, который, по данным следствия, застрелил коллегу и пытался сбежать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным ведомства, полицейский застрелил сослуживца из-за спора. Тело погибшего нашли 16 ноября, в здании, которое арендовал райотдел полиции в городе Рубежное, Луганской области.

Правоохранители сообщают, что спор между полицейскими произошел на рабочем месте и перерос в драку. В результате один якобы застрелил другого.

Полицейского задержали, когда он направлялся к российской границе, передает ГБР. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Елизавета Кумбер
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полиция луганская область гбр правоохранитель
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