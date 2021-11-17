ГБР задержало патрульного в Луганской области: Он застрелил коллегу и хотел бежать в РФ

Сотрудники Госбюро расследований задержали в Луганской области полицейского, который, по данным следствия, застрелил коллегу и пытался сбежать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным ведомства, полицейский застрелил сослуживца из-за спора. Тело погибшего нашли 16 ноября, в здании, которое арендовал райотдел полиции в городе Рубежное, Луганской области.

Правоохранители сообщают, что спор между полицейскими произошел на рабочем месте и перерос в драку. В результате один якобы застрелил другого.

Полицейского задержали, когда он направлялся к российской границе, передает ГБР. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Елизавета Кумбер

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