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Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Сватово и Кременной — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 07:53
Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Сватово и Кременной — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбились у Бахмута, Сватово и Кременной. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Отмечается, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Куземовка (район Сватово) и Диброва (район Кременной) Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка (район Бахмута) Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Все карты кликабельны

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Сватово и Кременной — карта

Фото в районе Сватово (Карта: deepstate.live)

Фото в районе Кременной (Карта: deepstate.live)

Смотрите также: ВСУ показали неудачную попытку "вагнеровцев" продвинуться под Бахмутом

Мілана Головань
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война северодонецк бахмут сводка генштаб сватово
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