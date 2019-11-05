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Глава Днепропетровского облсовета подал в отставку: причина

Глава Днепропетровского облсовета подал в отставку: причина - Фото
Глеб Пригунов (фото - пресс-служба Днепропетровского облсовета)
05.11.2019, 15:37

Чиновник не согласен с "некоторыми процессами"

Глава Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов сообщил на странице в Facebook, что уходит в отставку.

Чиновник объяснил, что покидает должность, поскольку партии, представленные в облсовете, "не получили поддержки жителей области".

"Мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности главы областного совета!" - объяснил свое решение Пригунов.

Он также добавил, что не согласен с "некоторыми процессами", которые сегодня происходят, - и намерен остаться в местной политике.

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отставка днепропетровская область днепр облсовет глеб пригунов
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